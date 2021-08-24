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Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней

Анастасия Колоскова

Общество
Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней
Фото: ren.tv

Огромные слизни, попавшие в Россию вместе с привозными растениями, заполонили европейскую часть страны и могут вытеснить обычных серых слизней, так как у «пришельцев» нет природных врагов. Об этом рассказал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

По его словам, оранжевые слизни, длина которых превышает 10 сантиметров, могут относиться к виду Arion lusitanicus.

— До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем, — объяснил специалист.

Он отметил, что моллюск, вероятнее всего, распространяется вместе с рулонным газоном и кустами, которые поставляют из южных регионов, передает «Царьград».

Зоолог предупредил, что «пришельцы» могут совершать катастрофические набеги на огороды, сады и луга дикорастущих трав, так как они активно размножаются и практически не имеют врагов в природе.

Лузитанские слизни являются гермафродитами: за один раз одна особь может отложить до 100 яиц.

— Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня, — цитирует зоолога РИА Новости.

Ученый обратил внимание, что незваные гости также имеют сходство с красными придорожными слизнями Arion rufus, которые могут вырастать до 18 сантиметров и обитают в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Эти представители также живут в полях и садах возле человека.

Илья Гомыранов опроверг слухи о том, что слизень представляет для человека опасность и может быть переносчиком бычьего цепня.

— Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса, — добавил он.

В июне гигантских слизней заметили в московских дворах. Жители столицы узнали в моллюсках испанских рыжих слизней и назвали их «жуткими переносчиками заразы».

В июле нашествие гигантских прожорливых слизней замечено в Тверской области. Моллюски причинили значительный ущерб урожаю местных жителей.

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