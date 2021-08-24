Тестирование виртуальной «Тройки» в Samsung Pay начнется в столице в ближайшее время

Для прохода в метро пассажиру нужно приложить к турникету свой смартфон, и деньги за проезд автоматически спишутся с виртуальной карты «Тройка» / Фото: Пресс-служба метро

Тестировать виртуальную карту «Тройка» в системе Samsung Pay начнут в Москве в ближайшее время. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Специалисты департамента планируют запустить пилотный проект с пользователями Samsung. Предполагается, что виртуальная «Тройка» станет очень популярной системой среди горожан.

В пресс-службе добавили, что задачу запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в столичном метро перед городскими службами поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Виртуальная карта станет очередным пунктом в списке бесконтактных платежей в городе.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подытожил, что в началу августа 2021 года пассажиры столичного метрополитена прошли через турникеты бесконтактным способом более 60 миллионов раз, передает РИА Новости.

Более 65 тысяч сотрудников московского метро воспользовались технологией оплаты проезда Face Pay с начала тестирования, рассказал Ликсутов ранее.

Он также напомнил, что с 16 августа участники тестовой группы начали проходить по Face Pay на Арбатско-Покровской линии, а позже эксперимент будет расширен на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии.

Для оплаты проезда через систему распознавания лиц необходимо привязать к номеру телефона фото, банковскую карту и проездной.