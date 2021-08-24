Церемония завершения эстафеты огня Паралимпийских игр прошла в Токио

Фото: instagram.com/tokyo2020

За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в токийском парке Ееги состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня.

Финальный этап эстафеты стартовал утром 24 августа. За несколько дней до этого события в Токио провели церемонию «слияния» паралимпийского огня из зажженных в разных частях страны лампад, а также огня из британского Сток-Мандевилла, считающегося родиной паралимпийского движения.

Эстафету по улицам города отменили в связи с пандемией коронавируса. Огонь из светильника передали первым трем факелоносцам, а затем он передавался от одного участника другому так называемым поцелуем факелов.

Способ и место зажжения паралимпийского огня, в отличие от олимпийского, который привозят из Греции, определяется каждым муниципалитетом индивидуально. Часто в церемонии принимают участие люди с ограниченными возможностями.

Паралимпийские игры откроются в Токио во вторник, 24 августа. Участниками Паралимпиады станут около 4400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Во время Игр будет представлено 22 вида спорта, в программе совершат дебют парабадминтон и паратхэквондо.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступят на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.