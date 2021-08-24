Московский дом книги пригласил горожан на «Ночь кино»

Кадр из фильма «Конек-горбунок»

Московский дом книги на Новом Арбате 28 августа приглашает жителей и гостей столицы принять участие в акции «Ночь кино».

Взрослые и дети смогут увидеть российский фильм «Конек-горбунок» режиссера Олега Погодина.

История сказки начинается классически: Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен.

Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Дома книги.

Отметим, что в акции «Ночь кино» примут участие более120 культурных столичных площадок. Все желающие смогут бесплатно посмотреть как зарубежные, так и отечественные картины.

Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе — участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент.