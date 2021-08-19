Наталья Сергунина заявила, что более 120 площадок приглашают москвичей на «Ночь кино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Свыше 120 культурных столичных площадок приглашают москвичей на «Ночь кино». Об этом в четверг, 19 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, 28 августа пройдет ежегодная культурная акция «Ночь кино». Все желающие смогут бесплатно посмотреть как зарубежные, так и отечественные картины.

— Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе — участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент, — добавила Наталья Сергунина.

Также в рамках акции проведут показы с пленки 35 миллиметров в нестандартных для киносеансов местах. Москвичи смогут насладиться фильмами в арке входа Парка Горького, на смотровой площадке Северного речного вокзала и на Даниловском рынке.

При этом выставочный павильон Московских центральных диаметров представит документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер из архива Музея кино.

В частности, библиотека «Дом А. Ф. Лосева» 28 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в акции «Ночь кино». Документальный фильм «Пушкин — Битов — Габриадзе. Побег» посетителям представит автор сценария и режиссер Ася Гусева. Участники встречи смогут познакомиться с создателями фильма и задать вопросы. Лента создана в жанре анимадок — синтеза документального кино и художественной анимации.

Наталья Сергунина также сообщила, что в Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge. Кроме того, она рассказала, что владельцы единого читательского билета (ЕЧБ) теперь смогут брать книги в московских библиотеках, используя его электронную версию.