Дом Лосева примет участие в акции «Ночь кино»

Фото: АГН Москва

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» 28 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в акции «Ночь кино».

Документальный фильм «Пушкин — Битов — Габриадзе. Побег» посетителям представит автор сценария и режиссер Ася Гусева. Участники встречи смогут познакомиться с создателями фильма и задать вопросы. Лента создана в жанре анимадок — синтеза документального кино и художественной анимации.

Сюжет фильма построен на диалоге русского писателя Андрея Битова и грузинского художника Резо Габриадзе, в котором они говорят о Пушкине. «Наше все» также присутствует на экране в виде мультфильмов.

Писатель и художник ведут диалог заочно, находясь в разных городах — Москве и Тбилиси. Эта история началась более четверти века назад, и в «Ночь кино» зрителям предстоит увидеть последние прижизненные записи двух друзей.

Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения грузинского сценариста, художника и режиссера, создателя Театра марионеток в Тбилиси Резо Габриадзе.

Участие в акции бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.