Москомстройинвест заявил об уменьшении нарушений в отчетах застройщиков

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Москомстройинвест зафиксировал в два раза меньше нарушений в отчетности застройщиков в этом году по сравнению с прошлым. Об этом сообщила во вторник, 24 августа, председатель комитета Анастасия Пятова.

По ее словам, за квартал 2021 года было зарегистрировано 36 недочетов. Однако в 2020 году этот показатель был равен 75.

Пятова отметила, что самые частые ошибки — это недостоверные данные в отчетах и их непредоставление. Реже застройщики подают документы с опозданием или нарушают установленные нормативы.

Всего Москомстройинвест проанализировал отчетности 212 застройщиков по 438 разрешениям на строительство объектов.

— Отношение числа ошибок к общему числу разрешений на строительство сократилось с 12 процентов во втором квартале 2020 года до восьми процентов во втором квартале 2021 года. Комитет проводит масштабную разъяснительную работу среди застройщиков — на сайте публикуются методические материалы с рекомендациями по заполнению и подаче отчетности, — подытожила Пятова.

Во вторник, 24 августа, Пятова рассказала о строительстве поликлиники, кафе и офисов в здании бывшей АТС в Москве в Гагаринском районе.