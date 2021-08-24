Театру эстрады временно передали помещение для хранения реквизита и костюмов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы передали Московскому театру эстрады помещение площадью 850 квадратных метров для хранения декораций и костюмов на время реставрации в основном здании. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ремонт в Театре эстрады планируют завершить в конце 2022 года.

По словам заместителя мэра, театр сам обратился в департамент городского имущества с такой просьбой. В результате передачу помещения согласовал Сергей Собянин.

— Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал закрепление за театром на безвозмездной основе нежилого помещения площадью 846,3 квадратного метра, которое находится в доме 2 по улице Серафимовича, в знаменитом Доме на набережной, там же, где располагается Театр эстрады, — рассказал Владимир Ефимов.

Временное пользование помещением будет возможно до 3 июля 2022 года, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 24 августа, Владимир Ефимов заявил, что сорок пять контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования заключили с начала года в Москве.