45 контрактов жизненного цикла на медоборудование заключили с начала года в Москве

Сергей Собянин открыл третий коронавирусный стационар сети «РЖД-Медицина» / Фото: Официальная страница Сергея Собянина в Twitter

Сорок пять контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования заключили с начала года в Москве. Их общая сумма составила более 23 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город заключает КЖЦ в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Система оказалась востребованной у производителей медицинской техники: менее чем за два года Москва подписала свыше 100 договоров на сумму более 80 миллиардов рублей.

— Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 миллиарда рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования, — добавил заммэра.

Руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в свою очередь отметил, что все поставщики Москвы имеют компетентный опыт в сервисе. Контракты жизненного цикла предполагают, что закупаемое оборудование будет служить столичным медучреждениям на протяжении 10-12 лет. Механизм таких закупок позволяет специалистам использовать технику более эффективно, а городу — оптимизировать расходы на ремонт и обслуживание единиц оборудования.

Так, например, в больницы регулярно продолжают поставлять новые аппараты для компьютерной томографии. В числе учреждений, где используются самые современные томографы, числятся городская больница №15 имени Филатова, больница №24, 40 и 52, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В московских медицинских учреждениях провели свыше 140 тысяч исследований на компьютерных томографах, приобретенных по контрактам жизненного цикла, рассказала ранее генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Департамента здравоохранения города Москвы Ирина Рыбальченко.

В 20 столичных больницах установили 151 компьютерный томограф (КТ). С их помощью стало возможно проводить сверхточные исследования. Современные технологии позволяют врачу увидеть участки с возможными патологиями. Они подсвечиваются цифровым ассистентом, который работает с помощью компьютерного зрения.