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Благоустройство сквера имени Чехова в Москве завершится в 2021 году

Виктория Сикерина

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Благоустройство сквера имени Чехова в Москве завершится в 2021 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Московская улица, 29 Карта всех событий

Сквер имени Чехова в столичном районе Люблино благоустроят в 2021 году. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что работы уже выполнены на 80 процентов.

Реконструкция затронет детские и спортивные площадки, а также фотозону с декоративным мостиком. Также в сквере высадят новые деревья и кустарники, обновят газоны, цветники и осветительное оборудование.

— Центральную аллею сквера украшает бюст Антона Чехова работы скульптора Салавата Щербакова. Еще здесь высажен вишневый сад, а на территории стоят деревянные скульптуры — фигуры героев из произведений «Дама с собачкой», «Каштанка», «Человек в футляре», «Лошадиная фамилия», — добавили на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 24 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о благоустройстве Гольяновского парка. Здесь появятся спортивные тренажеры, столы для настольного тенниса, просторная детская площадка. Также в парке предусмотрено строительство пристани и открытие павильона для мастер-классов.

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