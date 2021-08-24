Количество станций для электромобилей увеличится в Москве до 600 к 2023 году

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Столичные власти активно работают над тем, чтобы в городе повысилась привлекательность эксплуатации электронных машин. Об изменениях в сфере экологической инфраструктуры рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, для владельцев электронных самокатов в Москве предоставляются различные льготы (бесплатные парковки и зарядка на уличных станциях). Кроме того, в городе были созданы специальные машино-места у станций, на которых могут парковаться только те автомобили, которые не оснащены двигателем внутреннего сгорания.

По словам Пуртова, в настоящее время в столице эксплуатируется около 80 станций для электромобилей. К 2023 году их количество планируется увеличить до 600.

В Москве также продолжает активно развиваться общественный электрический транспорт. Так, например, в городе работает самый большой в Европе парк электробусов по численности машин. В настоящее время их насчитывается 700 единиц.

В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций, которые Москва разместила весной этого года.

Москва приобретет 400 новых электробусов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), предполагающим долгосрочное обслуживание и ремонт техники поставщиком. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.