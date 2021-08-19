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Столица закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла

Анастасия Колоскова

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Столица закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва приобретет 400 электробусов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), предполагающим долгосрочное обслуживание и ремонт техники поставщиком. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиардов рублей, предусматривающих поставку и обслуживание тысячи электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций, которые Москва разместила весной этого года, — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, с победителями двух конкурсов, которыми стали ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ», были заключены контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Общая сумма договоров превысила 24 миллиардов рублей.

Все приобретаемые электробусы способны перевозить пассажиров с ограниченными возможностями. Они оснащены спутниковой навигацией, системой климат-контроля, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Пассажиры экологичного транспорта могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

17 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, то на улицы города вышел 700-й по счету электробус. Он отметил, что всего за три года — с момента появления первых электробусов в Москве — столичный парк этого вида транспорта стал самым крупным в Европе. До конца 2021 года в парке Мосгортранса появится еще 300 экологичных машин, 200 из которых будут собраны в столице.

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