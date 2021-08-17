Сергей Собянин: На улицы Москвы вышел 700-й электробус

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 17 августа, на улицы Москвы вышел 700-й по счету электробус. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что всего за три года — с момента появления первых электробусов в Москве — столичный парк этого вида транспорта стал самым крупным в Европе. Так, например, в настоящее время в Лондоне работают 400 электробусов, еще 200 — в Берлине и 150 в Париже.

В Москве экологичный транспорт обслуживает 56 маршрутов. За три года работы электробусы прошли свыше 40 миллионов километров и перевезли более 100 миллионов горожан.

Юбилейный электробус №700 был выпущен новым сборочным центром КАМАЗ, который начал свою работу в апреле текущего года.

Электробусы, которые собираются в Москве, являются одними из самых современных и удобных в мире. В транспорте предусмотрены спутниковая навигация, USB-раъемы и система климатического контроля.

Обслуживание транспорта по контрактам жизненного цикла дает столице уверенность в надежности транспорта, который создает производитель.

Мэр Москвы отметил, что юбилейный электробус был приобретен на средства из бюджета города, полученные от размещения «зеленых» облигаций.

До конца 2021 года в парке «Мосгортранса» появится еще 300 экологичных машин, 200 из которых будут собраны в столице, подытожил глава города.