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Сергей Собянин высказал идею отменить для учителей обязательное ношение масок

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин высказал идею отменить для учителей обязательное ношение масок
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты для учителей во время школьных уроков. Такую идею он выдвинул во вторник, 24 августа.

Собянин отметил, что сомневается в необходимости ношения масок, так как ученики школ посещают занятия без средств индивидуальной защиты.

— Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите, — заявил мэр Москвы.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что около 80 процентов столичных учителей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Это, по словам мэра, уже средство защиты от распространения вируса.

— Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске, — подытожил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы поднял тему дистанционного образования в столичных школах и выразил надежду, что в новом учебном году оно не понадобится, пишет РИА Новости.

Во вторник, 24 августа, Сергей Собянин поручил провести ревизию в зданиях московских школ.

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