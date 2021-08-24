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Кремль оценил меры по сдерживанию цен на продукты в России

Анастасия Колоскова

Политика
Кремль оценил меры по сдерживанию цен на продукты в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кабинет министров на постоянной основе занимается ситуацией с ценами на продукты в России, которая является непростой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 24 августа.

По его словам, правительство по указанию президента России контролирует ситуацию с ценами.

Он привел в пример высказывание Владимира Путина о том, что рост цен на продукты в стране обусловлен мировой конъюнктурой, а также некоторыми внутрироссийскими процессами.

— И тем, и другим правительство занимается. Но действительно ситуация непростая. И в этой связи занимается постоянно, на постоянной основе, — цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что Кремль положительно оценивает работу правительства в направлении сдерживания цен на продукты в стране.

По его словам, положение в этой сфере «действительно требует внимания, потому что постоянно меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабинета министров».

Песков отметил, что Путин в ближайшее время не планирует новых встреч с чиновниками по этой теме, хотя президент «регулярно по вопросам социально-экономического развития проводит совещания».

Аналитики назвали самое затратное для жителей России время года. Отмечается, что именно зимой жители РФ тратят больше всего денег из-за большого количества чередующихся праздников. Кроме того, в холодное время года цены на продукты также растут. Средний чек в обычном универсаме возрастает до 700 рублей.

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