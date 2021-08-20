Аналитики назвали самое затратное для жителей России время года
Зимний период требует от россиян самых больших затрат. Об этом свидетельствуют данные оператора СБИС.
Отмечается, что именно зимой жители РФ тратят больше всего денег из-за большого количества чередующихся праздников.
Кроме того, в холодное время года цены на продукты также растут. Средний чек в обычном универсаме возрастает до 700 рублей.
Цены на товары для садоводства также не остаются неизменными в зимнее время года. На товары для сада жители России тратят в среднем 1,5 тысячи рублей. Летом цена в аналогичном чеке составила бы 1,2 тысячи рублей.
Самыми благоприятными для кошелька считаются весна и лето. В 2021 году за эти сезоны россияне тратили примерно по 500 рублей за один поход в магазин. Осенью, как правило, чек увеличивается на 100 рублей, передает РИА Новости.
При этом за первые шесть месяцев 2021 года жители России сократили долю расходов на продукты питания в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли аналитики банка «Хоум кредит».
Доля трат на продукты снизилась с 32,7 процента в 2020 году до 28,6 процента в первом полугодии 2021 года. Для сравнения: в докризисный период (первое полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7 процента.