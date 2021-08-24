Путин уволил замглавы СК РФ
Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
— Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации, — говорится в приказе.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 24 августа.
Ростислав Рассохов занимал пост заместителя главы Следственного комитета с 12 мая 2020 года.
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