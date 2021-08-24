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Путин уволил замглавы СК РФ

Анастасия Колоскова

Политика
Путин уволил замглавы СК РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

— Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации, — говорится в приказе.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 24 августа.

Ростислав Рассохов занимал пост заместителя главы Следственного комитета с 12 мая 2020 года.

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