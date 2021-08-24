Сергей Собянин: Жестких коронавирусных ограничений в школах к 1 сентября не планируется

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские власти не планируют ужесточать антикоронавирусные ограничения в школах к 1 сентября. Об этом во вторник, 24 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем, — сказал глава города в эфире Первого канала.

По словам мэра, городские власти продолжат исполнять ранее введенные санитарные требования. При входе в школу у всех будут измерять температуру, разделение потоков учащихся также сохранится.

Также Сергей Собянин отметил, что в качестве запасного варианта есть опробованные технологии дистанционного обучения.

— Ничего не заменит очного общения учащегося и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год, — заключил мэр.

Во вторник, 24 августа, Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты для учителей во время школьных уроков. Он отметил, что сомневается в необходимости ношения масок, так как ученики школ посещают занятия без средств индивидуальной защиты.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что около 80 процентов столичных учителей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Это, по словам мэра, уже средство защиты от распространения вируса.