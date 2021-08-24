Онищенко назвал сроки появления у россиян коллективного иммунитета от COVID-19 и гриппа

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Коллективный иммунитет от COVID-19 и гриппа может появиться у россиян в середине осени. Об этом заявил во вторник, 24 августа, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, коллективный иммунитет выработается в середине октября, но лишь при соблюдении ограничительных норм: ношения масок и перчаток, а также отказа от посещения людных мест.

— Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится с интервалом в три недели, далее месяц между вторым компонентом ковидной вакцины и прививкой от гриппа — и в октябре мы уже можем иметь коллективный иммунитет от обоих этих заболеваний, — сказал Онищенко.

За последние сутки в России зафиксировано 18 833 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИАМО, 18 636 пациентов полностью выздоровели, 794 человека скончались.

Ранее, 23 августа, Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.