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В Реутове задержали избившую постояльца дома престарелых санитарку

Дмитрий Вахрушев

Происшествия
В Реутове задержали избившую постояльца дома престарелых санитарку
Фото: СК РФ

В подмосковном Реутове задержали сотрудницу дома престарелых, которую подозревают в избиении подопечного. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью Анну Тертичную.

— Следователем задержана 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев постояльцу заведения, — сообщила она.

Санитарку подозревают в рукоприкладстве по отношению к подопечному. Действия женщины попали на видео. На кадрах видно, как она избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

Правоохранительные органы в данный момент занимаются выявлением всех фактов происшествия.

Ранее руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила о приговоре в отношении хозяина подмосковного дома престарелых Дмитрия Новикова. В его учреждении в результате пожара погибли 12 человек. Суд приговорил Новикова к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовные делаСледственный комитетдома престарелых
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