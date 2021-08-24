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Богородский путепровод открыли в Москве после реконструкции

Илья Ашуров

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Богородский путепровод открыли в Москве после реконструкции
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Богородский путепровод Карта всех событий

В столице после реконструкции открыли Богородский путепровод. Работы по реконструкции объекта транспортной инфраструктуры проводились в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Двухполосный путепровод протяженностью 311 метров соединяет два района Восточного административного округа — Богородский и Метрогородок. По словам главы ведомства, объект позволит обеспечить бессветофорное движение на участке СВХ.

Также Загрутдинов отметил, что в рамках строительства СВХ был построен экодук (мост, служащий для перехода животными через транспортные дороги — прим. «ВМ»), соединяющий части территории Национального парка «Лосиный остров».

— Он будет запущен в рамках открытия участка Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Ярославского шоссе, — цитирует Загрутдинова ТАСС.

В понедельник, 24 августа, Рафик Загрутдинов заявил, что через столичные железнодорожные пути проведут 12 путепроводов до 2024 года.

По его словам, за 10 лет, с 2011 по 2021 год, в Москве возвели 17 путепроводов через железные дороги. По словам главы ведомства, большинство новых путепроводов расположится в Северо-Восточном административном округе столицы.

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