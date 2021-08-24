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Талибы* перекрыли дорогу в аэропорт Кабула

Дмитрий Вахрушев

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Талибы* перекрыли дорогу в аэропорт Кабула
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Талибы* перекрыли дорогу в аэропорт Кабула, столицы Афганистана. Проезд и проход разрешены только для иностранцев. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя «Талибана»* Забихуллу Муджахида.

— Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев, — сообщил представитель талибов*.

В ходе пресс-конференции для спутниковых каналов Муджахид призвал переводчиков-афганцев не покидать страну, а США — воздержаться от призывов жителей Афганистана к эвакуации.

Обратился представитель талибов* и к врачам, учителям и дорожникам, посоветовав вернуться на рабочие места.

Ранее «Талибану»* удалось захватить несколько самолетов, вертолетов и ракет военных сил США.

15 августа талибы* захватили большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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