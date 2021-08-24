СМИ: талибы* захватили несколько самолетов и вертолетов США

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«Талибану»* удалось захватить несколько самолетов, вертолетов и ракет военных сил США. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Сложившейся ситуацией озаботились в Пентагоне. По данным телеканала, решение об уничтожении захваченного боевиками оружия пока не принято.

Источник отмечает, что талибы* вряд ли смогут эксплуатировать военную технику, так как среди них отсутствуют как пилоты, так и те, кто мог бы ее технически обслуживать.

Канал сообщает, что США будет ждать конца эвакуации, после чего примут решения об отдельных миссиях, в число которых войдут и удары по складам с вооружением.

Талибы в настоящее время не взяли под контроль только провинцию Панджшер, пишет ФАН.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.