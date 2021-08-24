Водитель сбил семилетнюю девочку на востоке Москвы и скрылся с места ДТП

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Россия, Москва, Новокосинская улица, 29 Карта всех событий

На востоке столицы водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел возле дома 29 на Новокосинской улице. Водитель иномарки сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента водитель покинул место ДТП.

— С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины» пострадавшего ребенка госпитализировали в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции принимают необходимые меры по розыску и задержанию водителя, допустившего наезд на ребенка, — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, за семь месяцев 2021 года в Москве зафиксировано 426 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате происшествий семь подростков погибло, 450 получило различные ранения, 338 пострадавших — дети школьного возраста.

80 процентов ДТП с детьми произошло на улицах и других дорогах вне жилых зон. В результате происшествий во дворовых территориях пострадало 90 детей (20 процентов).

В 78 процентах случаев несовершеннолетние получали ранения по вине взрослых участников дорожного движения. В ГИБДД подчеркнули, что часто инциденты с участием детей происходят из-за их невнимательности и слабого знания ПДД.