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Путин учредил новый почетный знак «За успехи в труде»

Анастасия Волоснова

Общество
Путин учредил новый почетный знак «За успехи в труде»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового почетного знака «За успехи в труде». Соответствующий документ во вторник, 24 августа, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Данным знаком будут поощрять коллективы предприятий и компаний «за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за последние пять лет».

В указе отмечается, что знаком будут награждать 1 мая, в День весны и труда. Его смогут получить ежегодно не более пяти коллективов, говорится в документе на портале.

До этого Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову трех муниципалитетов. Данное решение позволит повысить развитие закрытого административно-территориального образования Сарова, сообщается в указе президента.

Теперь к нему присоединены части территорий Вознесенского и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. Кроме того, к городу присоединили участки Темниковского муниципального района Мордовии. На их территории с момента вступления закона в силу будет действовать режим безопасного функционирования организаций и объектов.

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