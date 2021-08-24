Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову трех муниципалитетов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. Соответсвующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 24 августа.

Данное решение позволит повысить развитие закрытого административно-территориального образования Сарова, сообщается в указе президента.

Теперь к нему присоединены части территорий Вознесенского и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. Кроме того, к городу присоединили участки Темниковского муниципального района Мордовии. На их территории с момента вступления закона в силу будет действовать режим безопасного функционирования организаций и объектов.

На данных территориях вводятся ограничения на въезд и постоянное проживание граждан. Также существуют определенные запреты на полеты летательных аппаратов над этими городами.

Указ президента вступит в силу с 1 января 2022 года, говорится в документе на портале.

До этого на втором этапе съезда «Единой России» Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.