Владимир Путин наградил глав департаментов Москвы

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Президент России Владимир Путин наградил глав столичных департаментов Алексея Емельянова и Елену Зяббарову, а также главу городского округа Троицк Владимира Дудочкина государственными наградами. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации во вторник, 24 августа.

— За большой вклад в развитие финансовой системы города Москвы и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Зяббарову Елену Юрьевну — министра правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы, — говорится в документе.

Согласно тексту указа, руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов и глава Троицка Владимир Дудочкин награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

9 августа Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве», а также медаль «За труды в культуре и искусстве». Новым орденом будут награждать за создание «получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества», в частности, спектаклей, фильмов, книг и музыкальных композиций, произведений монументального искусства, а также произведений живописи.

Также на награждение орденом могут претендовать люди, имеющие заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств или внесшие большой вклад в создание и развитие детских и молодежных творческих, волонтерских, познавательных или благотворительных организаций.