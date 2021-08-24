Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 25–26 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вечером в среду, 25 августа, в столице начнется дождь, который будет идти в течение суток. В городе выпадет почти 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 24 августа, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, дождь начнется вечером 25 августа, а в ночь на четверг над Москвой будут слышны грозовые раскаты. В светлое время суток дожди усилятся, но будут идти с меньшей интенсивностью.

— В результате на столицу за сутки прольется до 13–15 мм осадков, или почти одна пятая положенного по климату объема дождя за весь последний месяц лета, что немного подправит засушливую метеостатистику текущего месяца, в котором на настоящий момент зарегистрировано всего 55 процентов от нормы, — написал синоптик.

Также он отметил, что в ближайшие дни в столицу придет по-настоящему осенняя пасмурная погода.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

Позднякова отметила, что это лишь предварительные данные, а погода очень переменчива. Поэтому метеоролог высказала надежду на то, что прогноз еще может поменяться в сторону более благоприятных показателей.