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Мутко заявил, что 70 процентов российских семей хотят жить в частных домах

Анастасия Волоснова

Общество
Мутко заявил, что 70 процентов российских семей хотят жить в частных домах
Фото: roscongress / Анна Горбань

Почти 40 миллионов российских семей хотели бы жить в частных домах. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, за первые шесть месяцев 2021 года количество жилья, которое ввели в России в рамках индивидуального жилищного строительства, опередило ввод по многоквартирным домам.

— Мы провели опрос общественного мнения. Сейчас 70 процентов семей хотели бы жить в своих домах. Это, в общем-то, 40 миллионов семей, — отметил Мутко.

Он добавил, что в настоящее время в частных домах живут около 18 миллионов российских семей, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин считает успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора «ДОМ.РФ». По его словам, на данный момент жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого россиянина.

До этого Путин заявил, что в России впервые есть возможность решить жилищный вопрос. По его словам, «ДОМ.РФ» помогает достигать национальных целей в жилищной сфере. Президент подчеркнул, что государство должно обеспечить юридическую безопасность россиян при приобретении жилья.

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