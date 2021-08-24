Путин оценил работу Мутко на посту гендиректора «ДОМ.РФ»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин считает успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора «ДОМ.РФ». Российский лидер выступил с таким заявлением в ходе рабочей встречи с Мутко во вторник, 24 августа.

— Виталий Леонтьевич, «ДОМ.РФ» — организация, которую вы возглавляете (возглавляете, на мой взгляд, весьма успешно), — является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области, как жилищная сфера, — отметил президент.

Так, на данный момент жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого россиянина, добавил Путин, слова которого приводит RT.

До этого Путин заявил, что в России впервые есть возможность решить жилищный вопрос. По его словам, «ДОМ.РФ» помогает достигать национальных целей в жилищной сфере. Президент подчеркнул, что государство должно обеспечить юридическую безопасность россиян при приобретении жилья.

24 августа Владимир Путин также подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.