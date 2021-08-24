Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два автобусных маршрута изменили в связи с открытием движения по Богородскому путепроводу

Илья Ашуров

Город
Два автобусных маршрута изменили в связи с открытием движения по Богородскому путепроводу
Фото: Анна Быкова

В связи с открытием движения по Богородскому путепроводу, а также изменением движения по Лосиноостровской улице изменены маршруты автобусов № 75 и 822. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автобусы на маршруте № 75 больше не будут останавливаться в пунктах «Учебный центр Минздрава» и «Кадетский корпус» по Лосиноостровской улице в обоих направлениях. Указанные остановки вошли в маршрут № 822.

— Маршрут автобуса № 822 продлевается через Богородский путепровод, по Лосиноостровской улице и 1-му Белокаменному проезду (обратно по Белокаменному шоссе) до остановки «Яузская аллея», — говорится в сообщении.

Во вторник, 24 августа, в столице после реконструкции открыли Богородский путепровод. Работы по реконструкции объекта транспортной инфраструктуры проводились в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе.

Двухполосный путепровод протяженностью 311 метров соединяет два района Восточного административного округа — Богородский и Метрогородок. По словам главы ведомства, объект позволит обеспечить бессветофорное движение на участке СВХ.

Читайте также:
Москвановый маршрутТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте