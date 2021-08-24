Два автобусных маршрута изменили в связи с открытием движения по Богородскому путепроводу

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В связи с открытием движения по Богородскому путепроводу, а также изменением движения по Лосиноостровской улице изменены маршруты автобусов № 75 и 822. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автобусы на маршруте № 75 больше не будут останавливаться в пунктах «Учебный центр Минздрава» и «Кадетский корпус» по Лосиноостровской улице в обоих направлениях. Указанные остановки вошли в маршрут № 822.

— Маршрут автобуса № 822 продлевается через Богородский путепровод, по Лосиноостровской улице и 1-му Белокаменному проезду (обратно по Белокаменному шоссе) до остановки «Яузская аллея», — говорится в сообщении.

Во вторник, 24 августа, в столице после реконструкции открыли Богородский путепровод. Работы по реконструкции объекта транспортной инфраструктуры проводились в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе.

Двухполосный путепровод протяженностью 311 метров соединяет два района Восточного административного округа — Богородский и Метрогородок. По словам главы ведомства, объект позволит обеспечить бессветофорное движение на участке СВХ.