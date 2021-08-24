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Определились все пары четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу в Москве

Анастасия Волоснова

Спорт
Определились все пары четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сборная Бразилии обыграла команду Белоруссии со счетом 5:0 в групповом этапе чемпионата мира. Встреча группы C состоялась во вторник, 24 августа.

За выход в полуфинал ЧМ команда Бразилии сразится 26 августа со сборной Сенегала. Также 26 августа сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале с командой Уругвая, а команда Таити — с Японией.

Сборная России по пляжному футболу победила команду Японии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 7:1. Победа позволила российской сборной выйти в четвертьфинал.

Российская сборная набрала шесть очков в трех матчах, заняв первое место в группе A. В четвертьфинале российские футболисты сыграют 26 августа против команды Испании, занявшей второе место в группе B.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.

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