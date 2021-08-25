Эксперт предупредил, что лучше полностью выключать компьютер хотя бы раз в неделю

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Как часто стоит полностью выключать компьютер и что происходит с ним во время «сна»? Ответы на эти вопросы знает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

После завершения рабочего процесса многие не выключают устройство полностью, а переводят его в «спящий режим». Эксперт считает маловероятным, что это как-то критически важно повлияет на работоспособность компьютера.

— Единственный момент — что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора, — пояснил он.

При этом существует вероятность, что из-за количества открытых программ после «сна» устройство может зависнуть. Кусков уверен, что это вряд ли будет проиходить часто, поэтому компьютер так оставлять безопасно, но лучше все-таки иногда полностью выключать.

— Хотя бы раз в неделю надо переводить его в полностью выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы, — рассказал он в интервью «Радио Sputnik».

Эксперт отметил, что в офисе лучше не переводить компьютер в «спящий режим». Но это уже требование безопасности, а не работы программного обеспечения.

Недавно эксперт назвал типичную ошибку при реанимации компьютера. Беспорядочные нажатия на клавиатуру и мышку только ухудшают ситуацию. Если компьютер завис, нужно дождаться отклика системы. Если его так и не последовало, следует перезагрузить компьютер и, возможно, подумать об обновлении «железа». Его содержание в актуальном состоянии поможет предотвратить появление лагов, вылетов (непредвиденного отключения программ) и прочих проблем.