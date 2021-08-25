Адвокат рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

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Для владельцев собак федеральный закон об ответственном обращении с животными не только показал, как нужно с ними обращаться, но и закрепил юридическую ответственность при взаимоотношениях с питомцем, а также его взаимодействии с другими лицами. Об этом в среду, 25 августа, сообщила адвокат и эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

— За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность, — рассказала она.

Кроме того, владелец обязан возместить причиненный питомцем материальный и моральный ущерб. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения, как это сделано в Москве.

За порчу чужого имущества, помимо возмещения ущерба пострадавшему, нерадивый хозяин отдаст в бюджет города от 500 и до 1000 рублей. Также есть штрафы за нарушение содержания питомца в общественных местах, за нарушение правил выгула и отказ от регистрации и вакцинации от бешенства.

А за жестокое обращение с животными введена и уголовная ответственность, передает эксперт. Она карается крупным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет — при корыстных или хулиганских побуждениях.

— Если хозяин собаки намеренно натравливает ее на людей или других животных, то ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей. Если же хозяин допустил нападение собаки на человека или другое животное, в результате чего это животное погибло, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей, — рассказала Ермолаева агенству «Прайм».

По ее словам, при нападении животного на человека и причинении ему тяжкого вреда по неосторожности, хозяина ожидает уголовная ответственность. Может быть даже арест на срок до шести месяцев.

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