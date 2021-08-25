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Более 100 специалистов получили статус «московский врач» с начала года

Анастасия Колоскова

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Более 100 специалистов получили статус «московский врач» с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почетный статус «московский врач» получили еще 108 специалистов столичных больниц и поликлиник. Среди них 22дерматовенеролога, 18 специалистов ультразвуковой диагностики и 12 неонатологов.

Всего участие в экзамене приняли врачи 15 специальностей.

— С появлением проекта «Московский врач», у всех нас, московских врачей-дерматовенерологов, появилась уникальная возможность проверить свои знания, опыт, право подтвердить свое профессиональное мастерство. Для нас, медиков, получение статуса «московский врач» — это еще и форма признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструмент карьерного роста и повышения оплаты труда, что тоже немаловажно, — сказала Наталья Заторская, заведующая филиалом, врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения.

Претенденты на получение статуса «московский врач» сдали сложный экзамен, в который вошли тестирование, практические задания и решение ситуационных задач.

Всего статус «московский врач» получили уже порядка 1,5 тысячи человек. Больше всего среди них психиатров — 152 человека, хирургов — 139 человек и врачей общей практики — 123 специалиста. В настоящий момент получить статус можно по 29 специальностям, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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