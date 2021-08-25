Около станции БКЛ «Петровский парк» высадили почти 300 деревьев
На территории рядом со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Петровский парк» высадили 20 деревьев, свыше 250 кустарников и 1060 многолетних растений. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
— Выбор видов деревьев и кустарников определялся двумя основными факторами: способностью адаптироваться к условиям мегаполиса и сложившимся обликом уличного пространства, — рассказал он.
Так, например, на прилегающей к станции территории появились три серебристых клена и 17 лип сорта «паллида». Среди 254 высаженных кустарников также есть сирень, альпийская смородина и гортензия. Для всех насаждений специалисты заранее подготовили посадочные ямы с грунтом и керамзитом.
Крупные деревья высаживали ночью, чтобы свести к минимуму неудобства для местных жителей и пешеходов. В работах принимали участие около 50 человек.
Сергей Мельников добавил, что вдоль Московской аллеи у стадиона «Динамо» также высадили более 1060 многолетних растений. Среди них: вейник остроцветковый, котовник фассена и овсяница сизая.
Ухаживать за всеми растениями будут с помощью полива, подкормки удобрениями и обработки безопасными препаратами, чтобы избежать нашествия насекомых.
На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что в текущем году среди насаждений не стоит ожидать активного цветения, так как после пересадки многие растения испытывают стресс. Увидеть красивые цветы можно будет уже летом 2022 года.