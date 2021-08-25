Около станции БКЛ «Петровский парк» высадили почти 300 деревьев

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

На территории рядом со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Петровский парк» высадили 20 деревьев, свыше 250 кустарников и 1060 многолетних растений. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Выбор видов деревьев и кустарников определялся двумя основными факторами: способностью адаптироваться к условиям мегаполиса и сложившимся обликом уличного пространства, — рассказал он.

Так, например, на прилегающей к станции территории появились три серебристых клена и 17 лип сорта «паллида». Среди 254 высаженных кустарников также есть сирень, альпийская смородина и гортензия. Для всех насаждений специалисты заранее подготовили посадочные ямы с грунтом и керамзитом.

Крупные деревья высаживали ночью, чтобы свести к минимуму неудобства для местных жителей и пешеходов. В работах принимали участие около 50 человек.

Сергей Мельников добавил, что вдоль Московской аллеи у стадиона «Динамо» также высадили более 1060 многолетних растений. Среди них: вейник остроцветковый, котовник фассена и овсяница сизая.

Ухаживать за всеми растениями будут с помощью полива, подкормки удобрениями и обработки безопасными препаратами, чтобы избежать нашествия насекомых.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что в текущем году среди насаждений не стоит ожидать активного цветения, так как после пересадки многие растения испытывают стресс. Увидеть красивые цветы можно будет уже летом 2022 года.