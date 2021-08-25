Кардиолог назвала симптом надвигающегося инфаркта

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Более половины пациентов, которых госпитализируют с инфарктом, не обращают внимания на немаловажные симптомы в организме. О том, как распознать надвигающийся недуг, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

По ее словам, нередко симптомом инфаркта может быть боль в груди. Эксперт отметила, что речь идет о неприятных ощущениях, а не о такой боли, которую невозможно перетерпеть.

— Даже сами пациенты поправляют меня, как врача, и говорят, что у них ничего не болит. Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они. Это странное ощущение не воспринимается как боль, — уточнила специалист на своем YouTube-канале.

Другими симптомами инфаркта могут быть жжение в руках и нарушения в работе легких. Последний симптом пациенты часто списывают на наличие у них коронавируса, однако это мнение может оказаться ошибочным.

Кореневич подытожила, что если что-либо из перечисленного наблюдается у человека более десяти минут, необходимо срочно проконсультироваться с медиком, передает Nation News.

Облегчить состояние при небольшом подъеме артериального давления можно при помощи несложных действий. Об этом ранее рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Екатерина Савченко.

Медик напомнила, что в целом поддержанию давления на нормальном уровне способствуют отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела.