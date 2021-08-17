Кардиолог перечислила способы снизить давление без лекарств

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Облегчить состояние при небольшом подъеме артериального давления можно при помощи несложных действий. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Екатерина Савченко.

Медик напомнила, что в целом поддержанию давления на нормальном уровне способствуют отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела.

Если давление все же поднялось, рекомендуется открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды, лечь так, чтобы голова была немного приподнята. Савченко указала, что пациентам с первой степенью артериальной гипертонии врачи могут и не назначить медикаменты.

Однако нельзя забывать, что предлагаемые способы методы не заменяют лекарственной терапии или посещения врача — они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии, причем только если речь идет о незначительном повышении давления, предупредила эксперт.

По словам Савченко, обнаружить конкретную причину повышения артериального давления удается только у пяти-десяти процентов пациентов. Часто в таких случаях можно говорить о вторичной гипертонии. которая может быть вызвана эндокринной патологией, заболеваниями почек и почечных сосудов, центральной нервной системы, а также коарктацией аорты, рассказала врач агентству «Прайм».

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал «ВМ», что занятие физической культурой — это один из путей нормализации артериального давления. При этом физические нагрузки в жару нежелательны, поэтому упражнения врач рекомендует выполнять при более комфортном температурном для гипотоника фоне.