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Кардиолог назвал простой способ борьбы с низким давлением

Рафаэль Залян

Юлия Курганова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Кардиолог назвал простой способ борьбы с низким давлением
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что занятие физической культурой — это один из путей нормализации артериального давления.

— Любые спортивные мероприятия способствуют повышению артериального давления. Но я говорю не о спорте с гантелями и тяжелыми мышечными нагрузками, а именно о физической культуре без фанатизма, которая позволит преодолеть отрицательные влияния пониженного давления, — сообщил он.

При этом физические нагрузки в жару нежелательны, поэтому упражнения врач рекомендует выполнять при более комфортном температурном для гипотоника фоне.

Также Конев рассказал, при каких симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу. По его словам, любое артериальное давление, которое ниже или выше показателя — 120 на 80, — является отклонением от нормы.

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