Инфекционист Роспотребнадзора предупредил о проблемах с памятью после COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о жалобах пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, на проблемы с памятью и рассеянность.

По ее словам, у кого-то такие постковидные симптомы проходят в течение пары дней, а у кого-то длятся месяцами.

— После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность, — рассказала специалист.

Она отметила, что по мере того, как ослабший человеческий организм начинает восстанавливаться, проявление подобных симптомов должно сходить на нет.

Пшеничная подытожила, что длительность подобных проявлений болезни зависит от иммунитета каждого конкретного пациента и от того, были ли у него какие-либо сопутствующие заболевания во время течения COVID-19, передает РИА Новости.

Постковидный синдром у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, в среднем длится около двух месяцев. Об этом ранее сообщил главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, такие выводы сделаны на основе исследования, которое проводилось совместно с Московским государственным университетом управления. Специалисты наблюдали за 250 пациентами с коронавирусом, начиная от их госпитализации в Коммунарку и в течение месяца и более после выписки.