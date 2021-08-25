СК начал проверку после пропажи четырех туристов-байдарочников в Хабаровском крае

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Следствие начало проверку после пропажи четырех туристов в Хабаровском крае, которые сплавлялись на байдарках. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

— Следственным отделом по городу Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно имеющимся данным, ранее члены пропавшей группы неоднократно сплавлялись на байдарках. На момент их исчезновения все они имели при себе теплую одежду.

В настоящее время идет поиск туристов.

Четверо туристов перестали выходить на связь во время сплава на байдарках в Хабаровском крае в среду, 25 августа. Один из них ребенок, сообщала региональная прокуратура.

Представитель регионального УМВД РФ пояснил, что полицейские обратились к сотрудникам МЧС за спецтехникой и средствами для поиска.