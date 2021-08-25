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Названа сумма ущерба от землетрясения на Гаити

Полина Долганова

Происшествия
Названа сумма ущерба от землетрясения на Гаити
Фото: Русская служба Би-би-си

На восстановление объектов инфраструктуры, которые пострадали во время землетрясения на Гаити, может понадобиться минимум 1,12 миллиарда долларов. Об этом в среду, 25 августа, сообщает «МИР 24» со ссылкой на портал Haiti Libre.

Отмечается, что правительство страны находится в контакте с ООН, представителями Евросоюза и Всемирным банком. В настоящее время все они рассматривают возможность оказания финансовой помощи пострадавшему региону.

— У нас есть твердая воля направить восстановление страны по пути устойчивого развития, — заявил премьер-министр Гаити Ариэль Генри.

В понедельник, 16 августа, сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1297 человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2 балла. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли. Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе.

Источник: mir24.tv

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