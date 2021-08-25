Форум социальных инноваций регионов пройдет в Москве

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С 9 по 11 сентября в Гостином Дворе пройдет IV форум социальных инноваций регионов, в рамках которого состоятся более 40 лекций и дискуссий с участием мировых экспертов, презентации технологических новинок, а также интерактивная выставка столичных и региональных социальных проектов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в этом году форму будет посвящен вызовам третьего тысячелетия.

— Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Совместно с ведущими мировыми экспертами мы поговорим о том, что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности, как противостоять старости, и обсудим другие актуальные темы, — рассказала заммэра.

Она отметила, что на форуме ежедневно будет работать выставка инноваций в социальной сфере. Ее гости познакомятся с современными возможностями образования, в том числе для людей старшего возраста. Кроме того, они смогут пообщаться с карьерными менеджерами, получить психологические экспресс-консультации и многое другое.

Анастасия Ракова подчеркнула, столица поделится опытом реализации передовых проектов в социальной сфере и обменяемся лучшими практиками с регионами.

В работе форума примут участие спикеры из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов. Среди участников — эксперты из области педагогики, спорта, предпринимательства, медицины, литературы, политики и других. Один из спикеров — футуролог и эксперт по трендам будущего Герд Леонгард. В своем выступлении он расскажет, какие технологии и профессии появятся в ближайшем будущем. Урбанист и архитектор Хироки Мацура объяснит, каким образом городская инфраструктура может влиять на улучшение здоровья людей. Научный сотрудник Института исследования счастья Майкл Биркьер посоветует, как избавиться от усталости и стресса, а семейный и детский психолог Лариса Суркова даст рекомендации родителям относительно методик по воспитанию детей.

Принять участие в форуме можно бесплатно после прохождения регистрации. Для этого необходимо иметь QR-код, подтверждающий защиту от коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.