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Пакет с телом младенца подбросили к церкви в Петербурге

Полина Долганова

Происшествия
Пакет с телом младенца подбросили к церкви в Петербурге
Фото: Pixabay

Жители Гатчины в Ленинградской области обнаружили у местной церкви тело новорожденного младенца. Об этом в среду, 25 августа, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Тело ребенка было обнаружено по адресу улица Солодухина, дом 43.

Отмечается, что к телу малыша также прилагалась записка с его датой рождения. В письме сообщалось, что ребенок скончался в результате болезни, а его мать не знала, что делать в сложившейся ситуации.

По предварительным данным, на теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мать малыша.

До этого аналогичный случай произошел в Москве. Тело младенца было обнаружено неподалеку от мусорных баков на Бобровском шоссе. Ребенок был завернут в мусорный пакет.

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