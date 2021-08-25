Андрей Бочкарев: Проблемный ЖК «Марьино Град» исключен из дорожной карты

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Филимонковское, жилой комплекс Марьино Град Карта всех событий

В жилом комплексе «Марьино Град» ввели в эксплуатацию последние два дома, благодаря чему ЖК исключили из дорожной карты проблемных столичных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Достройку всех 22 корпусов в составе комплекса в статусе технического заказчика выполнила компания Capital Group. Эта работа способствовала обеспечению прав 2267 дольщиков, которые много лет ждали завершения строительства, — рассказал заммэра.

По его словам, общая площадь всех помещений трех очередей ЖК превысила 190 тысяч квадратных метров.

— Были выполнены не только работы в корпусах, но и восстановлена проектная документация, обеспечено оснащение и работа котельной жилого комплекса, выполнен комплекс работ по инженерным системам и благоустройству на территории комплекса, — добавил Бочкарев.

Как добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, жилой комплекс достраивали поэтапно. По ее словам, строительство шести корпусов и котельной было завершено в 2020 году. В текущем году технический заказчик достроил еще 16 корпусов.

— В корпусах первой очереди № 17–22, а также в корпусах № 10, 11, 14 дольщикам передано уже 430 ключей от долгожданных квартир. После всех необходимых юридических процедур конкурсный управляющий сможет начать передачу ключей дольщикам ранее введенных корпусов № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16. В последних двух домах третьей очереди № 5, 6 свои квартиры ожидают 328 дольщиков. С ними будет проведено собрание и голосование за передачу квартир, после чего можно начать выдачу ключей, — рассказала Пятова.

ЖК «Марьино Град» — это один из трех проблемных объектов на территории ТиНАО наравне с ЖК «Спортивный квартал» и «Спорт Таун».