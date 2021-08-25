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«Деда с внуком»: Сергей Безруков показал подписчикам отца и месячного сына

Анастасия Колоскова

Общество
«Деда с внуком»: Сергей Безруков показал подписчикам отца и месячного сына
Фото: Вечерняя Москва

Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное фото, на котором запечатлен его отец Виталий Безруков, держащий на руках младшего внука Василия.

— Деда с внуком!!! Сегодня у Васи месяц рождения!!! Ему уже месяц! — подписал снимок Сергей Безруков.

Подписчики артиста тепла встретили публикацию и пожелали здоровья всем членам его семьи.

«Как мило! Дед очень счастливый»; «Какие добрые глаза у Вашего отца! Крепкого здоровья ему и Вашей семье»; «Счастливый дедушка! Поздравляем вашу прекрасную семью и желаем расти сыночку славным богатырем», — цитирует сообщения фолловеров Безрукова Nation news.

В недавнем интервью Безруков признался, что сильно переживал из-за отсутствия детей в первом браке с актрисой Ириной Безруковой. Их союз просуществовал пятнадцать лет, но артистка так и не смогла подарить мужу ребенка. После развода актер почти сразу женился на новой избраннице, Анне Матисон, которая родила ему уже троих детей. В планах у звездной пары — через год взять ребенка из детского дома.

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