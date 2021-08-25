Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Каховская»

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Во время реконструкции станции метро «Каховская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ), благоустроят более 40 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ходе благоустройства территории, прилегающей к станции «Каховская», сохранятся все имеющиеся зеленые насаждения, а это более 360 деревьев и кустарников, также возле станции разобьют цветники, установят скамейки, урны. В общей сложности площадь благоустройства составит более 40 тысяч квадратных метров, из них порядка 18 тысяч «квадратов» будет выполнено в рамках первого этапа к вводу станции, и еще около 22 тысяч квадратных метров будут благоустроены позже, в ходе второго этапа, вместе с открытием новой пересадки на «Севастопольскую» серой ветки, — рассказал заммэра.

По его словам, у станции также восстановят асфальтобетонное покрытие и оборудуют парковки для велотранспорта.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что в настоящее время на станции специалисты продолжают устанавливать настенные панно.

— Также близятся к завершению архитектурно-отделочные работы путевых стен. В кассовых залах и вестибюлях станции ведется монтаж подвесного потолка, — добавил он.

БКЛ, длина которой составит 70 километров, является флагманским мегапроектом московского метростроения. Ветка будет включать 31 станцию, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Еще девять новых станций и одну реконструированную — «Каховскую» — введут до конца года.

Андрей Бочкарев 24 августа сообщал, что строительство тоннелей между станциями метро «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии завершили наполовину.