Молодежную оперную программу Большого театра представят в Доме русского зарубежья

Фото: Пресс-служба Дома русского зарубежья

Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 28 августа приглашает москвичей и гостей столицы на концерт Молодежной оперной программы Большого театра, посвященный великим оперным певцам, покинувшим Россию в разные годы.

Выступление пройдет в рамках программы «Лето в Доме русского зарубежья». Каждую часть будет предварять выступление ведущего с рассказом о певцах-эмигрантах.

Зрители услышат в исполнении молодых артистов партии Федора Шаляпина, Галины Вишневской, Ольги Баклановой, Лидии Липковской, Дмитрия Смирнова.

В рамках концерта совместно с Марфо-Мариинской обителью милосердия будет организован благотворительный базар: собранные средства пойдут на поддержку детей — подопечных обители, сообщает пресс-служба Дома русского зарубежья.

29 и 30 августа в Российском национальном музее музыки пройдут концерты первого московского тура XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Прослушивания состоятся в Прокофьевском зале музея, где установлен орган фирмы «Шуке-Потсдам». В конкурсе участвуют представители России, США, Канады, Белоруссии, Италии.