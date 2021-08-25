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Дожди и грозы придут в столицу в четверг

Анастасия Колоскова

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Дожди и грозы придут в столицу в четверг
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей столицы в четверг, 26 августа, ждут дожди и грозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице в этот день будет «ложбинная, циклоническая циркуляция», из-за чего погода будет облачной с дождями.

— Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности, — цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд отметил, что днем в четверг в столице также может пойти небольшой дождь. Москвичам не стоит ждать в этот день солнца. Столбики термометров не поднимутся выше отметки 19–21 градус, добавил он.

Гидрометцентр предупредил, что в Подмосковье небольшие дожди начнутся в среду во второй половине дня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь отметил, что дождь, который начнется вечером в среду, 25 августа, будет идти в течение суток. В городе выпадет почти 20 процентов месячной нормы осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что наступление осени в Москве должно совпасть с ее календарным началом. По ее словам, в Москве не стоит ожидать похолодания в начале осени. В сентябре будет сразу несколько волн теплой погоды, которые станут настоящим бабьим летом. Весь месяц может даже быть немного теплее климатической нормы.

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