Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минусовая температура, зафиксированная в Тверской области в ночь на 25 августа, не означает скорый приход холодов в Москву. Первые заморозки в столице наиболее вероятны в октябре, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода еще порадует нас.

— Этой ночью слабые заморозки были отмечены на одной станции Тверской области. В столичном регионе следующие ночи будут значительно теплее, до конца августа низких температур мы не ожидаем. Доставать пальто пока преждевременно, — рассказала эксперт.

При этом начало осени в столице не будет жарким, но заморозков до октября ждать не стоит, отметила она.

— Самые сильные дожди ожидаются в районе 6–8 сентября. До этого температура в отдельные дни будет повышаться до 18–19 градусов. Согласно долгосрочным прогнозам, в сентябре не будет температур, близких к заморозкам: преобладающие значения будут находиться в пределах трех–восьми градусов, — рассказала собеседница «ВМ».

В ночь на 25 августа в Тверской области зафиксировали заморозки. Температура составила минус 0,2 градуса.